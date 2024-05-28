希少品！新品 HERMES エルメス Hロゴ 本革 ベルト黒

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商品詳細
○割引希望の方購入前にコメントを下さい(^ω^)★新品未使用送料無料★・コメント無し即買い大歓迎♪・正規品/24時間以内発送☑サイズ（約）120*3.8cmについては素人採寸のため多少の誤差はお許しください。☑付属品箱、保存袋【注意点】■海外並行輸入品のため、日本のショップのように完璧をお求めの方、神経質な方はご購入をご遠慮ください。■実物の画像を載せておりますが、ロットによって仕様が変更となる場合もございます。■ご購入の時点で説明文、プロフィールは確認済みとして取引を進めさせていただきます。
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