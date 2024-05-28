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新品 70s USA製 MLB ボルティモア オリオールズ 6パネル キャップ
商品番号 Q43227170386
商品名

新品 70s USA製 MLB ボルティモア オリオールズ 6パネル キャップ
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 6,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_MLB………………………………………………………◆ポイント・70年代ROMANPROのヴィンテージメッシュキャップ・メジャーリーグBaltimoreOriolesのチームキャップ・ツバ裏グリーン・人気のツートンカラー・未使用品/タグ付き・黒い部分は薄手のメッシュ素材・ローマンプロは94年に操業停止になっており、現在では入手困難な一品※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ：頭囲57cm　　　　　ツバ7㎝◆状態：A（デッドストック）【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色:オレンジホワイトブラック◆素材：表記なし◆番号：2303143………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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