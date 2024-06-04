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デフォリアル2003 少年リック限定　ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS
商品番号 X34151398554
商品名

デフォリアル2003 少年リック限定　ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デフォリアル2003少年リック限定　ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS』(2003年公開)より、ゴジラ(2003)がデフォリアルに登場！前作『ゴジラ×メカゴジラ』(2002年公開)から一年、再び日本に姿を現したゴジラ。鋭い背びれや前作で機龍から攻撃を受けた傷などの特徴を、デフォルメしつつもリアルに再現。更に少年リック限定版では砂浜に打ち上げられたカメーバが付属。モスラ、機龍と激闘を繰り広げたゴジラをぜひお手元でお楽しみください！その他の情報商品仕様塗装済み完成品商品サイズゴジラ全高：約12.5cm全長：約22cmカメーバ全長：約8.5cm人気キャラクター···ゴジラ
http://narcologia.ru/goods/rebellion323278.html
http://narcologia.ru/goods/navigate472530.html
http://narcologia.ru/goods/marshal889080.html デフォリアル ゴジラ (2003) 少年リック限定版 カメーバ付属 『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』
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