

デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS



デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS デフォリアル2003 少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS

デフォリアル2003少年リック限定 ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京SOS』(2003年公開)より、ゴジラ(2003)がデフォリアルに登場！前作『ゴジラ×メカゴジラ』(2002年公開)から一年、再び日本に姿を現したゴジラ。鋭い背びれや前作で機龍から攻撃を受けた傷などの特徴を、デフォルメしつつもリアルに再現。更に少年リック限定版では砂浜に打ち上げられたカメーバが付属。モスラ、機龍と激闘を繰り広げたゴジラをぜひお手元でお楽しみください！その他の情報商品仕様塗装済み完成品商品サイズゴジラ全高：約12.5cm全長：約22cmカメーバ全長：約8.5cm人気キャラクター···ゴジラ