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KING BABY シルバーリング
商品番号 L40674232388
商品名

KING BABY シルバーリング
ブランド名 キングベイビー
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KINGBABYのシルバーリングです。925の刻印あり。sizeは18～19号辺りです。中古です。シルバー特有の使用感あり。不要のため出品。材質...シルバーカラー...シルバーGARNIKINGBABYSUPREMESTUSSYガルニ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper765409.html
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