American Needle アメリカンニードル　 キャップ　yankees

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商品詳細
商品ご覧いただきありがとうございます。【Comment】ポリエステル100%ベロアの様な生地感です。90sAmericanNeedleアメリカンニードルNewYorkYankeesニューヨーク・ヤンキースMLBメジャーリーグ野球ベースボールキャップニューエラneweracooperstowncollection【Size】表記サイズ：73/858.7cmつばの長さ：7.5cm【condition】つば裏に一部汚れありますがその他状態が良く、汚れなどのないアイテム。カラー···ブルー形···ベースボール
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