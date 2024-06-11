60s ヴィンテージ　ユーロリング

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25年程前にヨーロッパセレクトのショップで50000円程で購入しました。60年代のビンテージなお品物と言われて一目惚れして購入しました。size:15号位状態につきましては、一度着用してストックしておりました。購入時と変わらず良い状態です！また、量産品ではない作品の為とても温かみのあるお品物です。お好きな方是非！また、中古品の為完璧を求める方はご遠慮下さい。インディアンジュエリーサンシャインリーブスゲーリーリーブスナバホIndianjewelrynavajohopiリダンRE/DONEアトリエ\u0026リペアーズサニーサイドアップMADEbysunnysideupGDEHグッドイナフUndercoverape2go藤原ヒロシELECTRICCOTTAGEエレクトリックコテージECLetitRideレットイットライドサムズcamsチョッパーフレスコfrescoSoCalテンダーロインtenderloinratschallengerハーレーチョッパーneighborhoodunfinishハーレーダビッドソンHarley-DavidsonブルコBLUCOVANSバンズBRIXTONブリクストンcaleeinkフレイフレイナナナナサーカリビルドバイニードルスオールドパークロラパルーザナスングワムビームスパタゴニアPatagoniaワイルドシングスフェザードフレンズザ・ノース・フェイスアークテリクスポータークラシックPorterClassic#Wtaps#ダブルタップス#ネイバーフッド#ロンハーマン#スタンダードカリフォルニア#クーティー#オールドジョー#フィグベル#ワコマリア#BEDWIN#ベドウィン#バッファローシャツ#バッファロージャケット#ゴローズ#ヒップホップ#キースへリング材質···シルバー