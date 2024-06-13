NIKE AIR FORCE 1 HIGH PREMIUM ナイキ エアフォース

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NIKEAIRFORCE1HIGHPREMIUMナイキエアフォース1ハイプレミアムCOLORBOULDER:MEDBROWN-SAIL-STRAW（ブラウン）2004製造308986-221US1028.0cm希少中古スニーカー（帯ナシ）コレクション整理の為、出品します。使用感のある中古品です。写真にてご確認お願いします。配送は簡易包装にて発送致しますのでご了承下さい。【注意事項】質問は購入前にお願いします。中古品ですので、必ずご理解のある方のみ取り引きをお願いします。状態等その他詳細につきましては画像にてご確認お願いします。※古いスニーカーの為、見た目では分からない劣化があるかも知れませんので、日常使用できるかの保証はしかねます。※必ずビンテージスニーカーに理解のある方のみご購入下さい。画像が全てとなります。画像を見てご判断頂きご購入下さい。商品到着後、受け取り連絡も必ずお願いします。以上 宜しくお願いします。メインカラーブラックメインカラー···ブラウン人気モデル···NIKEエアフォース1スニーカー型···ハイカット(High)シーン···バスケットボールメインカラー···ブラウンモデル/シリーズ···AIRFORCEモデル/商品名···AIRFORCE1Hi企画元···その他