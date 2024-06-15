ワイルドスワンズ　タング　プエブロ　ブラック

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商品詳細
半年ほど使用しました。破損や糸のほつれ等は無くまだまだ使用できると思いますが、皮表面に少しヒビや凹みなどありますので気になる方はご遠慮ください。値下げは現時点では考えていないのでこの値段からご検討ください。ワイルドスワンズWILDSWANSタング TONGUEカラー···ブラックプエブロレザー
http://narcologia.ru/goods/diamond283558.html
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