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ワイルドスワンズ　タング　プエブロ　ブラック
商品番号 M95170357756
商品名

ワイルドスワンズ　タング　プエブロ　ブラック
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年ほど使用しました。破損や糸のほつれ等は無くまだまだ使用できると思いますが、皮表面に少しヒビや凹みなどありますので気になる方はご遠慮ください。値下げは現時点では考えていないのでこの値段からご検討ください。ワイルドスワンズWILDSWANSタング　TONGUEカラー···ブラックプエブロレザー
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