junhashimoto ナイロンブルゾン

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商品詳細
junhashimotoのMA-1です。ラッカーニ社製の最高級ジップを使用し中綿にシンサレート使用しています。サイズ2定価約7万円肩幅38cm身幅49cm着丈58cm袖丈60cm(素人採寸のためご参考としてください)カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ナイロンジップ・ボタン...ジップアップ季節感...秋,冬
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