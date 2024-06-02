NIKE WMNS AIR RIFT BR 848386-001 27.0

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プロフィールにお得情報あります❤️⚠️多数出品しておりますのでご覧くださいませ。⥥#vêtementsレディース#vêtementsメンズ⚠️自分が購入した物などではないものがほとんどですので、いつ頃購入したの？使用回数は？等の質問は御遠慮くださいませ。………………………………………………………………■商品説明■エアヒールユニットを搭載したファイロンミッドソール。ソリッドラバーアウトソール。1996年に登場したスプリットトゥの革新的なランニングシューズ。【size】27.0㎝【color】BLACK 古着、中古衣料品などの風合いにご理解いただける方のみご購入ください。⚠️寸法につきましては素人の為多少の誤差が生じる場合ございます。ご了承くださいませ。⚠️出品後はもちろん使用などはせず丁寧に保管していますので安心してください！……………………………………………………………メインカラー···ブラックモデル/シリーズ···AIRRIFT