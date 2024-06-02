シルバー925 ネックレストップ ガーディアンベル ペンダント ヘッド

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バイカーたちのお守りとして親しまれているガーディアンベル。自分のためにはもちろん、贈り物としても人気です。「無事に帰ってきてほしい」という願いを込めてプレゼントされると、自分で購入したガーディアンベルに比べて2倍の効力を発揮すると言われています。大切な人へのプレゼントにも大変人気のアイテムです。■素材：シルバー925■サイズ：縦38mm×横16mm×厚さ16mm■重さ：16g（個体差あり）■仕様：ペンダントトップのみ※職人ハンドメイドのシルバー925製品のため、細かな傷、硫化で黒く変色している場合がございます。ですが、硫化することが本物のシルバーである証でもございます。※市販のシルバー専用クリーナーでお手入れすると、変色を防ぐことができます。pgt0035シルバー925商品一覧はこちらから→#zaccaシルバー925一覧アクセサリーの一覧はこちらから→#zaccaアクセサリー一覧#ガーディアンベル#ペンダントトップ#ネックレス#シルバー925#925#Silver925#シルバー925