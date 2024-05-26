nitraid リング

ナイトレイドのリングです。サイズは14号位だと思います。詳しいサイズは不明です。ピンキーリングとして使っていました。使用に伴い小傷などありますが、問題なく使えます。ジルコニア欠けもありません。存在感抜群です。カラー···シルバー



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