nitraid リング

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商品詳細
ナイトレイドのリングです。サイズは14号位だと思います。詳しいサイズは不明です。ピンキーリングとして使っていました。使用に伴い小傷などありますが、問題なく使えます。ジルコニア欠けもありません。存在感抜群です。カラー···シルバー
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