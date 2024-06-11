LIDNM SILK RAYON TRACK JACKET

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商品詳細
発送までお時間を頂きます。ご理解いただける方のみご購入ください。新品未使用サイズM“SILKRAYONTRACKJACKET”1980年代のトラックジャケットをデザインソースに、オリジナルを踏襲した大胆な切り替えは残しながらも、パターンの構造は現代的な立体フォルムで設計しました。ファスナーは今季よりEXCELLAでオリジナルヘッドを製作。1930年代のWALDESのZIPをベースに小ぶりでモダンな表情に仕上げました。ベンチレーションのメッシュも天然素材に拘り、リネンメッシュを採用。細部までにクオリティとオリジナルティを追求した1着です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation774024.html
http://narcologia.ru/goods/composite348154.html
http://narcologia.ru/goods/calling417550.html
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blurhms - Wool Rayon Silk Track Jacket-dark sage- 23ss men | asterisk
blurhms / ブラームス】 WOOL RAYON SILK TRACK JACKET（その他 ...
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