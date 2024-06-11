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LIDNM SILK RAYON TRACK JACKET
商品番号 I25719448888
商品名

LIDNM SILK RAYON TRACK JACKET
ブランド名 リドム
特別価格 税込 16,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発送までお時間を頂きます。ご理解いただける方のみご購入ください。新品未使用サイズM“SILKRAYONTRACKJACKET”1980年代のトラックジャケットをデザインソースに、オリジナルを踏襲した大胆な切り替えは残しながらも、パターンの構造は現代的な立体フォルムで設計しました。ファスナーは今季よりEXCELLAでオリジナルヘッドを製作。1930年代のWALDESのZIPをベースに小ぶりでモダンな表情に仕上げました。ベンチレーションのメッシュも天然素材に拘り、リネンメッシュを採用。細部までにクオリティとオリジナルティを追求した1着です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation774024.html
http://narcologia.ru/goods/composite348154.html
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SILK RAYON TRACK JACKET 最終値下げ | フリマアプリ ラクマ
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