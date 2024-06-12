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杉山寧、【響】、希少な額装用画集画、新品高級額 額装付、状態良好
商品番号 T35379838219
商品名

杉山寧、【響】、希少な額装用画集画、新品高級額 額装付、状態良好
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 15,651 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者名:杉山寧作品名：響YNR-5希少な画集をほぐし、その一部一頁を新品額にて額装いたしました。保存状態が良かったため絵画部分は綺麗な状態です。絵画部分のサイズは約30.0㎝×22.5㎝です。額のサイズは約42.0㎝×34.0㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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