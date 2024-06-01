新品未使用。マッキントッシュのセットアップ

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商品詳細
横浜高島屋にて購入。新品未使用、タグ付き。マッキントッシュのセットアップです。上着40サイズ、パンツ38サイズ色は光の加減でグレーに見えますが写真3枚目の紺色となります。麻52%綿41%ナイロン7%のサラッと薄手の生地です。この季節は勿論春もお使い頂けます。薄手のセーターなども合わせられそうです。
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