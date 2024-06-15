【極美品】ドレストリップ　セットアップ　茶　S メンズ　0 ボタニカル　チェック

この度はご覧いただきありがとうございます^_^○説明本商品は、drestrip（ドレストリップ）、チェック柄でメンズ、セットアップのスーツです。トラックパンツやトラックジャケットなど芸能人の木村拓哉や小栗旬が映画クローズで着用してるブランドです。裏地のマリファナ柄（ボタニカル）、胸ポケットの金具が何ともオシャレです。色味はブラウンでサイズ0はS相当。使用時期は、寒い春夏秋の3シーズン可能だと思います。着用場面は、プライベートはもちろん、結婚式、成人式、2次会、パーティー、卒業式、入学式、リモート、在宅と多種多様な場面にて着用可能。ポールスミス、バーバリー、ニードルス、エヌハリ、サリバン、オーシバルなども出品してるので是非、↓も見ていって下さいね^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ○アイテムdrestripドレストリップシングル セットアップ テーラードジャケット 2釦 メンズ 本切羽 サイドベンツ○状態 usedですが、まだまだ長年着用いただけます。○カラー サイズ 生地カラー （光の加減色味ことなります）ブラウン 茶色サイズL→自身、174cm70kgですが小さいサイズ感。 •ジャケット 0肩幅 約40身幅 約43着丈 約65袖丈約59•スラックス0ウエスト 約78股上 約23股下 約70総丈 約93裾幅 約23渡幅 約31ダブル幅 約4※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。プロフも必読下さいませ。



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