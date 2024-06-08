ナバホ Raymond Bitsoi ドラゴンフライ ネックレス シルバー

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商品詳細
NAVAJORaymondBitsoiDRAGONFRYSILVERNECKLACEペンダントトップ:SterlingSilver裏面刻印有り革紐＆ナバホパール込みトップ:縦約60mm横約23mmネイティブアメリカンナバホホピズニターコイズアメカジネックレススタンプワークドラゴンフライナバホパールスターリングシルバー
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