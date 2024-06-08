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ナバホ Raymond Bitsoi ドラゴンフライ ネックレス シルバー
商品番号 D83687402409
商品名

ナバホ Raymond Bitsoi ドラゴンフライ ネックレス シルバー
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NAVAJORaymondBitsoiDRAGONFRYSILVERNECKLACEペンダントトップ:SterlingSilver裏面刻印有り革紐＆ナバホパール込みトップ:縦約60mm横約23mmネイティブアメリカンナバホホピズニターコイズアメカジネックレススタンプワークドラゴンフライナバホパールスターリングシルバー
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ナバホ族　サンドキャスト ドラゴンフライペンダント - インディアンジュエリーやシルバーアクセサリー、革製品などを販売するお店です。
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