オールドディズニー 90s ヴィンテージキャップ USA製 ミッキーの二挺拳銃

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商品詳細
90年代タグのディズニーキャップです。ツバのセンター付近に少し型がありますが折れていませんのであまり目立ちません。他に目立つ傷や汚れはありません。カラー···ブラウン形···ベースボール購入時の金額¥7,000
http://narcologia.ru/goods/choice400885.html
http://narcologia.ru/goods/revamp101522.html
http://narcologia.ru/goods/capitation700808.html
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