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⭐︎未使用タグ付き⭐︎AOKI 2パンツスーツ　A7サイズ
商品番号 H73076797809
商品名

⭐︎未使用タグ付き⭐︎AOKI 2パンツスーツ　A7サイズ
ブランド名 アオキ
特別価格 税込 6,532 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎未使用タグ付き⭐︎AOKI洗える2パンツスーツ　A7サイズJOURNALWORKSベーシック〇パンツが2本セットになって洗い替えに便利パンツが2本セットで洗い替えに便利。交互に着用することにより、パンツの痛みを軽減しスーツを長持ちさせます。〇洗えるスーツ仕事終わりに、休日に、洗濯機で簡単に洗えます。スーツは自宅で水洗いして、日々の汚れやにおい、菌やウイルスを洗って落とし、いつでも清潔に。〇JOURNALWORKSポリエステル素材の特徴①ドレス素材調で適度なハリ感・コシのある素材②ウールと遜色のない色柄表現③高いストレッチ性があり、シワに強い----------------------------------------▼仕様◯ジャケット：センターベント・背抜き裏地・マルチポケット◯パンツ：ワンタック・2本付き•滑り止め付き▼サイズ感ベーシック▼生地の厚さ普通▼生地の色黒地　青の格子柄（画像5.6）▼機能〇洗える（洗濯機洗浄可）「厳選された素材と、特殊縫製・加工を施すことで家庭洗濯を実現」〇素材表地にストレッチ生地を使用。表地　ポリエステル70％　　　毛30%▼サイズ※平置き採寸◯ジャケットサイズ肩幅　47cm袖丈　62cm胴囲　96cm着丈　74cm◯パンツサイズ×2ウエスト　82cm股上　26.5cm渡り幅　34.5cm膝幅　24.5cm股下　78.5cm裾幅　21.8cm素人採寸の為誤差が生じる場合があります。折りたたんでの発送になるので折りシワがつく場合がありますのでご了承下さい。季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/financier217560.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation434821.html
http://narcologia.ru/goods/freezer812598.html

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⭐︎未使用タグ付き⭐︎AOKI 2パンツスーツ A7サイズ 専門ショップ ...

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