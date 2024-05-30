未使用級★ PRADA プラダ ブルゾン ラバーロゴ ブルー ブルゾン アウター

◾️商品名A16超希少色!!未使用級★『お洒落の極み』プラダジャケットPRADAブルゾンラバーズロゴ水色ブルージップアップ46L〜M大きめ美品サイズ（cm）■ジャケット・肩幅（右肩～左肩）約45cm・袖丈（肩先～袖先）約66cm・袖丈（脇下～袖先）約49cm・身幅（ヨコ：脇下～脇下）約50cm・着丈（タテ：襟付け根～裾下）約63cm※平置き採寸です。誤差がある場合があります。●状態こちらの商品状態は【S】です。【SS】タグ付き新品【S】ほぼ新品。美USED商品【A】使用感はあるが目立つ傷や汚れはなし【B】裏地等にシミ、小さな穴等も目立たない●素材詳細は画像のタグでご確認ください●USED品のため、汚れ・しみ・傷・着用感・皺など見落とし・説明不足等がございます。あくまで素人個人同士のネットオークションですので神経質な方・古着に理解の無い方・新品並みを求める方等中古取引の認識の無い方はご遠慮ください。●配送新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包。●写真について実際の商品と色味に差が出る事が御座います。写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。七五三卒業式卒園式入学式入園式お宮参り結婚式披露宴冠婚葬祭謝恩会二次会同窓会二次会パーティー食事会説明会発表会参観日行事PTA保護者会お出かけフォーマル



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