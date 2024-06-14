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VINTAGE ヴィンテージ リング シルバー925 指輪 23.5号
商品番号 V32539914724
商品名

VINTAGE ヴィンテージ リング シルバー925 指輪 23.5号
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 6,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VintageRingSilver925No.23.5アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー925を使用したヴィンテージリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があり、925刻印もしっかりあります。サムリング（親指）でもお勧めです。Cisséオリジナル巾着袋付き。カラー:シルバーサイズ:23.5号最大幅:0.6cm重量:7.3g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.588
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