VINTAGE ヴィンテージ リング シルバー925 指輪 23.5号

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VintageRingSilver925No.23.5アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なシルバー925を使用したヴィンテージリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があり、925刻印もしっかりあります。サムリング（親指）でもお勧めです。Cisséオリジナル巾着袋付き。カラー:シルバーサイズ:23.5号最大幅:0.6cm重量:7.3g★素材silver925★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.588