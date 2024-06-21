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商品詳細
ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)ポケモンカードまとめ売りです。ポケモンカードの種類は画像にてご確認下さい。画像2枚目は、スリーブ裏面です。◎ポケモンカード60枚◎スリーブ(スノーハザード)60枚上記ポケモンカードに収納済み◎デッキケース(スノーハザード)★おまけ★スリーブ(透明)50枚付き！
http://narcologia.ru/goods/appendectomy505653.html
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