WACKOMARIA McGREGOR ANTI-FREEZE JACKET

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WACKOMARIAサイズ(L)色 ブラック実寸サイズ 着丈約68cm身幅約56cm肩幅約47cm袖丈約65cm素人採寸の為、ご配慮お願い致します。表地はベルベット素材、裏地はボア素材、袖裏は中綿になっております。両肘に着用による若干のスレあります。あくまでも中古品です。神経質な方は購入をお控え下さい。