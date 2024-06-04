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WACKOMARIA McGREGOR ANTI-FREEZE JACKET
商品番号 S87581287338
商品名

WACKOMARIA McGREGOR ANTI-FREEZE JACKET
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WACKOMARIAサイズ(L)色　ブラック実寸サイズ　　着丈約68cm身幅約56cm肩幅約47cm袖丈約65cm素人採寸の為、ご配慮お願い致します。表地はベルベット素材、裏地はボア素材、袖裏は中綿になっております。両肘に着用による若干のスレあります。あくまでも中古品です。神経質な方は購入をお控え下さい。
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