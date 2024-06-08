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長財布(Parisブランド)
商品番号 U88216002048
商品名

長財布(Parisブランド)
ブランド名 パリス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーンがかったベージュ色財布形···長財布素材···本革サイズ:たて19cm、よこ9cm、厚み1cm(自前測定)(仕切りの裏地にはペーズリー柄の裏地が施されています。)過去に頂いた物で、大切に保管していましたが、断捨離で手放す事にしました。宜しくお願いします。
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