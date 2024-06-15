Fred Peters ターコイズ トップ インディアンジュエリー ペンダント ...

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商品詳細
FredPetersのターコイズトップになります。ターコイズの産地はわかりません。サイズは画像6,7枚目を参考になさって下さい。とても綺麗なブルーのターコイズです。着画不可取り置き不可よろしくお願いします。インディアンジュエリーナバホnavajoナバホ族ズニzuniズニ族ホピhopiホピ族ターコイズブルースパイダーウェブシルバーFredPetersフレッドピータース刻印トップヘッドペンダントネックレスビズビーキングマンナンバーエイトハイグレードカラー···シルバー材質···シルバー装飾···ターコイズ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate570148.html
http://narcologia.ru/goods/flight952528.html
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