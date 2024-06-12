onetone　 カリンバ 21キーC調

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商品詳細
ローズウッドのカリンバです。間違って2つ購入してしまったので、どなたかにお譲りしたいと思います。新品未使用なので、付属品も全て揃っています。同タイプを使用中ですが、音はとてもキレイです！発送は迅速丁寧に行います。即購入可能です。宜しくお願いいたします！
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