希少3XLサイズ】カーハート アクティブジャケット 企業ロゴ 即完モデル ...

⬇️タップして商品一覧を見る⬇️#古着屋KenKen✅商品情報ブランド：カーハート carhartt色柄 ：茶 ブラウンサイズ ：3XL状態 ：良品（目立った傷等なし）✅サイズ詳細（平置き採寸）着丈：75cm身幅：78cm肩幅：61cm袖丈：61cm✅注意事項※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。✅当店について◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!◎パーカースウェットTシャツポロシャツシャツジャージジャケットアウターなどの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリートスポーツゆるだぼが好きな方にオススメです‼︎⬇️ブランド別・カテゴリー別に商品を探す⬇️#古着屋KenKen管理番号3288-52311



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