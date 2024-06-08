【美品】レザーズアンドトレジャーズ　ミニハーフエングレイブリンクチェーン　925

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こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。基本的にユーズド品なりますので、何か不明な点があればドシドシご質問下さい。☆型番、商品名ミニハーフエングレイブリンクチェーン☆サイズ 長さ 約60㎝幅 約0.3㎝※多少の誤差はご容赦ください。☆付属品ギャランティーカード☆商品状態ランク8/10(10段階評価) ☆状態使用感がほとんど見られず、比較的状態の良い綺麗なお品です。☆その他☆購入先の詳細ビヨンクール京都髙島屋店（2018年1月）購入。☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。管理用番号0002392871506