喜平チェーンネックレス ゴールド 6面ダブル 65cm 7mm 58g 鏡面 ...

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６面ダブル喜平男女問わずオススメ愛用いただけるネックレスです使用素材は重量もあり水や汗に濡れても錆びることはありません。ジュエリー素材の中でトップクラスの強度を持ち非常に耐久性に優れているます。現在最も注目されている素材です！オススメできるネックレスです。鏡面で輝きもあり重量もあり高級感抜群装着部も中折れロック式でどこから見てもかっこよくお洒落です。■サイズ:太さ約7mm 全長約65cm 重量約58g■素材：STAINLESSSTEEL 刻印ありコメントなし即購入大歓迎です！その他気になる点がございましたらお気軽にコメントよりお問い合わせくださいませ。らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便での発送対応可能です。ご希望の場合はコメントくださいませ。不明な点がございましたらコメントよりお問合せくださいませ。喜平チェーン喜平ネックレスゴールドネックレスチェーンネックレスマイアミキューバンなど好きにもオススメ40cm、45cm、50cm、55cm、60cm、65cm、70cmも出品しております。 ↓ご覧くださいませ。↓他にも幅、長さ、色の違う喜平ネックレス等出品しています！是非ご覧くださいませ。#ヴィンセントjewelry①