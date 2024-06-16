【最終値下げ】MONCLER メンズ ナイロンブルゾン

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カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、夏、秋ご覧頂きありがとうございます！MONCLERのナイロンブルゾンになります。サイズが合わないため出品します。リバーシブルとなっております。生地は薄目なので涼しい季節などにご着用頂けます。説明にありますが、使用感や目立った傷や汚れなどはございませんが中古品であることをご了承くださいませ。サイズはM（2）となっております質問等ありましたらお気軽にコメントお願いします。