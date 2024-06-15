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VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
商品番号 H77886627966
商品名

VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,258 円
在庫状況 あり

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商品詳細

欧米で買い付けしたきたネイティブデザインリングです。ヴィンテージアイテムになりますので全体的に細かなキズ等ありますが、状態的には良い方かと思います。(USED品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください）＊サイズ...20号程度＊材質...シルバー(刻印925)＊年代...不明ボリューム感もありネイティブ調のデザインがすごく雰囲気あります。ビンテージメキシカンメキシカンジュエリーメキシカンリングメキシカンアクセサリーMexicoantiqueアンティークハンドメイドイタリアンイタリアITALYシルバーSILVER925VINTAGE
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