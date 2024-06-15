ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
欧米で買い付けしたきたネイティブデザインリングです。ヴィンテージアイテムになりますので全体的に細かなキズ等ありますが、状態的には良い方かと思います。(USED品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください）＊サイズ...20号程度＊材質...シルバー(刻印925)＊年代...不明ボリューム感もありネイティブ調のデザインがすごく雰囲気あります。ビンテージメキシカンメキシカンジュエリーメキシカンリングメキシカンアクセサリーMexicoantiqueアンティークハンドメイドイタリアンイタリアITALYシルバーSILVER925VINTAGE
http://narcologia.ru/goods/recuperation96321.html
http://narcologia.ru/goods/reflector593764.html
http://narcologia.ru/goods/approximate722920.html
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
http://narcologia.ru/goods/recuperation96321.html
http://narcologia.ru/goods/reflector593764.html
http://narcologia.ru/goods/approximate722920.html
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925
VINTAGE ヴィンテージ メキシカンネイティブデザインリング シルバー925