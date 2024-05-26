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SUITY STRIPE WOOL メンズスーツ上下ネクタイ3点セット
商品番号 H81839786408
商品名

SUITY STRIPE WOOL メンズスーツ上下ネクタイ3点セット
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 10,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中空糸ストライプウールポリエステル75%・毛25%①BONUNIジャケット(黒)AB7身長180/バスト99/ウエスト94/着丈76/袖丈63/肩幅47.5②BONUNIワンタックスラックス(黒)ウエスト97/ヒップ119/股下74(※裾上げしてるので10㎝は伸ばせます。)③FELLOWSネクタイ(エンジ)全長142/ポリエステル100%スーツ上下にはストライプ加工がされております。パーティや結婚式に最適です。1度試着しただけで使用しておらず美品です。ジャケット定価38,500円スラックス定価16,800円ネクタイ定価3,900円カラー···スーツ上下ブラックカラー…ネクタイエンジ#メンズスーツ#ジャケット#スラックス#ワンタック#ネクタイ#ブラック#ストライプ#エンジ#BONUNI#FELLOWS#パーティ#結婚式#衣装#オーダーメイド#セットアップNo.71
http://narcologia.ru/goods/seamless99629.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement531599.html
http://narcologia.ru/goods/Adder281875.html
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