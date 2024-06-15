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【新品未使用】名刺入れ　小倉織　【縞縞】
商品番号 S72146290265
商品名

【新品未使用】名刺入れ　小倉織　【縞縞】
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小倉織【縞縞】新品未使用品です。いただいたのですが、利用しないため出品致します。宜しくお願い致します。カラー···グリーン素材···コットン
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