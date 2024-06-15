【新品未使用】名刺入れ　小倉織　【縞縞】



［ SDGs ］カード名刺入れ 綿×BRING™（#129 SDGs Light） ［ SDGs ］カード名刺入れ 綿×BRING™（#129 SDGs Light）



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小倉織【縞縞】新品未使用品です。いただいたのですが、利用しないため出品致します。宜しくお願い致します。カラー···グリーン素材···コットン