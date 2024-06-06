ニューエラ NEWERA59FIFTYデトロイト・タイガース ワールドシリーズ

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数回しか着用して無いです。家に飾ってました。シール付いてます。サイズ7で、55.8cm一番小さいサイズです。正規で買いました。確認したのですが、正規でのオンライン販売は現在されて無いと思います。お気持ち程度の値下げ考えてます。