ニューエラ NEWERA59FIFTYデトロイト・タイガース ワールドシリーズ

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商品詳細
数回しか着用して無いです。家に飾ってました。シール付いてます。サイズ7で、55.8cm一番小さいサイズです。正規で買いました。確認したのですが、正規でのオンライン販売は現在されて無いと思います。お気持ち程度の値下げ考えてます。
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