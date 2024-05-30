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パトリック　クール スタジアム MINT
商品番号 J69020636801
商品名

パトリック　クール スタジアム MINT
ブランド名 パトリック
特別価格 税込 2,281 円
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商品詳細

サイズ43(27cm)です。大きな破損、汚れは無く使っていただけると思います。写真でご確認願います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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