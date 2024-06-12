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美品　ボッテガヴェネタ コインケース イントレチャート
商品番号 N46876882228
商品名

美品　ボッテガヴェネタ コインケース イントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 4,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタコインケース小銭入れは使用しておらずカードだけで使っていました。小銭入れは使用していないので汚れは無く綺麗です。カード入れ、外側も目立つ傷は無く角スレも余りないです。画像でご確認下さい。箱は送料が上がってしまうのでお付けしません。神経質な方は購入控えてください。
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