美品　ボッテガヴェネタ コインケース イントレチャート

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ボッテガヴェネタコインケース小銭入れは使用しておらずカードだけで使っていました。小銭入れは使用していないので汚れは無く綺麗です。カード入れ、外側も目立つ傷は無く角スレも余りないです。画像でご確認下さい。箱は送料が上がってしまうのでお付けしません。神経質な方は購入控えてください。