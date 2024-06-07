new balance MW880BS4 2E 30cm ブラック

newbalanceのスニーカー、MW880BS4です。サイズは30cmで、色はブラックです。クッショニング・「TRUFUSE」の2レイヤー構造でクッション性が大幅にアップ・「ABZORB」が足裏全体に搭載され、着地時の衝撃を吸収・反発弾性でテイクオフ時にも快適なクッショニングを実現フィット感・前足部分に「nosew」採用でスタイリッシュな印象とノーストレスなフィット感・動く足の指へのストレスが軽減され、前進運動がよりスムーズに安定感・「ACTEVA」素材が「ABZORB」と調和し、優れた安定性を提供・長時間・長距離のウォーキングでも足ブレしない頼りになるシューズ#ランニングシューズ#快適な歩行#TRUFUSEシリーズメインカラー···ブラック特徴/機能/素材···スエード



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