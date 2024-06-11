2288.Paul Smith ポールスミス コインケースパスケースセット

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☆他サイトと併用している為、ご購入前に必ずコメントで在庫確認をお願いします☆●中古品●サイズ:コインケース:縦7.4cm横8.5cmパスケース:縦10.4cm横7cm●購入先:オンラインで購入☆特記事項☆スレ、傷、汚れあり☆自宅保管の為、ご了承の上検討お願い致します☆