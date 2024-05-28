新品NIKE JORDAN ジョーダン キーホルダー chicago トロフィー

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商品詳細
たくさんある中から、ご覧くださり、ありがとうございます！新入荷しました！【新品・未使用】NIKEJORDANナイキジョーダンキーホルダーchicagoトロフィーJD6005-624◎2023年7月正規販売店で購入したばかりです！！◎即購入OKです！◎匿名のメルカリ便で即日発送いたします。※購入時から、袋はなく入っておりませんが、袋に入れて防水対策し発送いたします。NIKEJordanTrophyKeyHolder\"Red\"ナイキジョーダントロフィーキーホルダー\"レッド\"品番:JD6005-624サイズ:18.5×3.4×0.9cmエアジョーダン1のデザインをほどこしたキーホルダー！簡単に着脱可能なクリップ付き！※ユニバーシティブルーのバージョンもございます。AJ1BREDaj1ajtravisunionCHICAGObredlostfoundL\u0026Fロッドマンレブロンジェームズカイリーアービングウォーリアーズカリーデローザンデリックローズセルティックスジャージユニフォーム桜木花道SLAMDUNKスラムダンク宮城流川三井レナードカーターウェイドルカドンチッチマンバ八村塁渡邊雄太木村拓哉キムタク浜ちゃんNBAAKTRNIKEjordanANDONEblhlcバスパンballaholicblhlcsomecityaktrarchk1xand1alldayuncagedunderdogLafayetteHXBnkschampionボーラホリックnoahKD13カイリーアービングケビンデュラントNBAコービーエリートエアジョーダンシカゴレブロンカリーカイリーkyrieKDPGatmosカラー···レッド
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