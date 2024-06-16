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【週末お値下げ】ポールスミス　SOHO シングル2Bスーツ ネイビー
商品番号 X14448187149
商品名

【週末お値下げ】ポールスミス　SOHO シングル2Bスーツ ネイビー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス　スーツ　セット　ネイビー【ASUITTOTRAVELIN】SOHOシングル2BスーツNavy大事な日に着用していましたが、サイズが変わったため出品します。トラベルスーツなのでシワになりづらく、着心地もよいセットアップです。数年前に京都の路面店で購入しました。＊表からは分かりませんが、胸の内ポケットにボールペンの跡があります。季節感···春、夏、秋、冬【ASUITTOTRAVELIN】日本製の高機能ウール素材を使用したトラベルスーツ「ASUITTOTRAVELIN」シリーズの2ボタンスーツ。2WAYのナチュラルストレッチと動きやすさを考慮した仕立てによる着心地の良さが特徴的。撥水性があり、シワになりにくく、生地の回復力に優れている点も魅力で激しい動きや長時間の着用にも耐えるとともにシャープで洗練された形状を美しく保ちます。
http://narcologia.ru/goods/freezer568398.html
http://narcologia.ru/goods/smear81704.html
http://narcologia.ru/goods/unusable260174.html SOHO シングル2Bスーツ / 553000 1439AR
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