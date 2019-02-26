ポールスミス Paul Smith ツイストネックレス マルチエポ モノトーン ...

正規品PaulSmithツイストネックレスマルチエポポールスミスシルバーモノトーンPaulSmithの大人気デザインのネックレスです。ネックレス本体のみの出品です。箱等、付属品ございません。■状態目立った傷や汚れが無く全体的にとても綺麗な状態です。※あくまでも中古品であることはご理解の上ご検討お願い致します。■カラーシルバーモノトーン■デザインツイストマルチストライプ■サイズチェーンの長さ：45㎝〜50㎝（調節可能）トップ：縦2.2㎝ 横0.5㎝※素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。■発送（匿名配送）追跡可能で安心なヤマト運輸のネコポスにて発送致します。申し訳ございませんがお値下げ不可でお願い致します。m(__)m材質···真鍮カラー···シルバー



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