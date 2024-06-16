ボルサリーノ borsalino ペリオーレ ショート フェルトハット 61濃灰 ...

ブランド：Borsalino状態：新品未使用のお品ですが、保管の際に付いてしまったような細かなシワ・汚れ等ありましたらどうかご理解ください。色：ダークグレー素材：毛100%(兎の毛使用)表記サイズ：61 ※ご購入の際は必ず実寸サイズをご確認ください実寸サイズ：頭回り(内周)60cm、クラウン高さ12㎝、ブリム幅5.3cm備考：ボルサリーノジャパン(株)、定価70400(税込)、イタリア製、型番111160-0511、※専用箱無し、折り畳みBOX(2000円)をご希望の場合はご購入前に質問欄よりお問合せください。コメント：世界最高峰のブランドと言われるイタリア製Borsalinoボルサリーノのファーフェルトハットその中でもボルサリーノの定番といえば“クオリティスーペリオーレ”といえるスタンダードな逸品。上質な兎を厳選し、柔らかくしなやかな毛のみを使用したシリーズ。熟練の職人によって手間暇かけ仕上げたワンランク上の輝きをご堪能いただけます。bf85



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