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オーバル　印台　シルバー925リングシグネット　メンズ銀US13 29号　じに1
商品番号 O62314276605
商品名

オーバル　印台　シルバー925リングシグネット　メンズ銀US13 29号　じに1
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　KSG-1-hジに1オーバルリング横長タイプ素材　シルバー925サイズ約29号　US13刻印あり#獅子丸印台O#獅子丸印台#獅子丸29号#獅子丸オーバル当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。印台　シルバー925リング　シンプル　メンズ　男性　レディース　女性　ユニセックス　ギフト　プレゼント　シグネット　スクエア　銀　指輪　ハンコ　四角　ご褒美　記念日　誕生日　スターリングシルバー　silver925カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/Taipei452071.html
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