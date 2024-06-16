オーバル　印台　シルバー925リングシグネット　メンズ銀US13 29号　じに1

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 KSG-1-hジに1オーバルリング横長タイプ素材 シルバー925サイズ約29号 US13刻印あり#獅子丸印台O#獅子丸印台#獅子丸29号#獅子丸オーバル当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。印台 シルバー925リング シンプル メンズ 男性 レディース 女性 ユニセックス ギフト プレゼント シグネット スクエア 銀 指輪 ハンコ 四角 ご褒美 記念日 誕生日 スターリングシルバー silver925カラー···シルバー材質···シルバー
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