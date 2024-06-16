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ジャスティンデイビス　JUSTINDAVIS CURIO チェーン　40センチ
商品番号 R97709909507
商品名

ジャスティンデイビス　JUSTINDAVIS CURIO チェーン　40センチ
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 3,396 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスのシルバーチェーン40センチです。10年以上未使用で保管してましたので、くすみ・劣化あります。購入時のギャランティがありますので、店舗で磨いてもらえます(無料の手磨きと、有料のクリーニングがあります。)また、巾着袋も劣化で傷んでますが、おまけでお付けします。【商品説明】ダイヤ型にカットされた煌びやかなタイニーチェーン。ボリュームを程よく抑えたデザインはコーディネートしやすくフック部分のスターモチーフも魅力。CURIOチェーン　キュリオチェーン　ネックレス商品番号:SNJ213240CurioChainシルバー925材質···シルバーカラー···シルバー
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