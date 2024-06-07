【未使用品】pimu factory ドラグーンブレス レザーブレスレット 黒

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タグつき未使用品。ハンドメイドの一点物。誰とも被りません。革を使用したブレスレッドです。蛇革だと思いますが写真でご確認下さい。pimufactoryさんによるハンドメイドアクセサリー。定価12,600円(税込)〇PimuFactoryピムゥファクトリー現在、名古屋を拠点に活動中の革クリエーター、カワザイカーです。レザー素材のアクセサリーや小物のハンドメイドコレクション。“自分の思うかっこいいもの”をコンセプトに、デザイン性にも実用性にも富んだアイテムを豊富に展開しています。栃木レザー、kc,sケーシーズ等本革製品がお好きな方にもおすすめです。他にもアナログ腕時計、デジタル腕時計、手作り腕時計、ハンドメイド腕時計、アクセサリー、革製品等も出品しておりますので宜しければご覧ください。ファニー蛇皮レッドムーンパイソンアリゾナフリーダムファーストアローズベルトウィングロックパンクロックアズルニクロムハーツアメカジメンズブラックsaadバンドv系ビジュアル系ダディ\u0026キング