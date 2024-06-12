クロコダイル　ワニ革　二つ折り　財布　オレンジ

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商品をご覧いただきありがとうございます。#HUCこちらで他の商品をご覧いただけます。________________________【商品名】ワニ革 財布 オレンジ【商品概要】ワニ革の二つ折り財布です。人気のワニ革と鮮やかなオレンジ色が特徴の一品です♪普段使いにいかがでしょうか？【カラー】オレンジ【内容品】本体のみ【状態】良好【サイズ】 縦7cm×横11.5cm×奥行き1.5cm【購入場所】ブランドオークション【注意事項】※ご不明な点が御座いましたら、ご購入前にお気軽にお問合せください。※ご利用のPCやスマートフォン環境により、実際の商品と色が異なる場合が御座います。※完璧を求める方はご遠慮ください。財布形···二つ折りカラー···オレンジ柄・デザイン···その他