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BVLGARI ブルガリ キーリング
商品番号 R72625510880
商品名

BVLGARI ブルガリ キーリング
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,303 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BVLGARIキーリングブルガリブルガリキーホルダーとしても、お手持ちのチェーンや紐などをつけてネックレスとしても使用できますサイズ約3.4cmシルバー925こちらは傷や汚れありになっておりますので、細かい事が気になる方は申し訳ございませんがご購入をお控えいただきますようお願いいたしますそれを御理解の上、写真の追加など気になることがございましたらコメントにてお知らせください簡易ビニール袋に入れての発送になりますゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便に変更する場合がございます御理解いただける方、よろしくお願いいたします
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