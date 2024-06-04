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極美品 XXL パタゴニア クラシック レトロX ジャケット 迷彩 カモフラ
商品番号 G18698434235
商品名

極美品 XXL パタゴニア クラシック レトロX ジャケット 迷彩 カモフラ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 21,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアのクラシックレトロXジャケットです。2021年モデル。希少なXXLサイズです。おそらく最大サイズと思われます。サイズ表記XXL。着丈74cm/身幅69cm/袖丈(脇～袖先)62cm。未使用のような状態でしたが、念のため出品前にクリーニング済みです。清潔な状態ですので、到着後から気持ちよく着ていただけると思います。お探しだった方はぜひ。※念のため画像をよくご覧になってください。古着にご理解のある方のみでお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。ゆうパックで発送します。送料込みプライスです。日付と時間指定可能です。patagoniaclassicretro-xjacket23056KSCTフリースブルゾンビッグサイズ日本未発売海外限定ジップ・ボタン...ジップアップフード...フードなし季節感...秋、冬素材...ボア
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