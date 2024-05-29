極美品 クロムハーツ 22k タイニーファットクロスダイヤ ツイストチェーン付属

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数ある中よりご覧頂きまして誠にありがとうございます。きちんとお取引出来るようお相手様と丁寧なやり取りを心掛け発送は即日対応させて頂きますので宜しくお願い申し上げます✿クロムハーツタイニーファットクロス＆カットアウトクロスドッグタグ＆ツイストチェーンの出品です。サイズ✿タイニーファットクロス縦34mm×17mm✿ツイストチェーン約50cm✿カットアウトクロスドッグタグ縦22mm×10mm正規品にAAAジルコンダイヤ＆圧着22k加工刻印加工をカスタムしています。ダイヤも綺麗で22kの色味も上品で深みのある色合いになってます✿状態は良好で不具合もありませんので問題なくご使用頂けます。発送時に他7点同梱させて頂きます。同梱詳細はインボイス写しショッパー袋シルバーポリッシュ、専用保存箱、レターカード、リボン、包装紙が付属品になります。