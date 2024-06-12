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adidas 靴
商品番号 D42791040508
商品名

adidas 靴
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,815 円
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商品詳細

メインカラー···ホワイト白いスニーカーなので写真のような汚れは少しございますが、靴屋に出せば消える程度のものだと思います。3.4回程度しか履いてない美品です。
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